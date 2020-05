"Es wird einen Geldtransfer zu den ärmeren Nationen geben müssen"

Die Wirtschaftsministerin will laut Handelsblatt eine Renaissance des Produktionsstandorts Europa – halten Sie das für realistisch?

Ich halte das für realistisch, wenn wir uns auf die Zukunft konzentrieren und nicht der Vergangenheit nachweinen. Ich glaube, alte Strukturen wieder neu aufzubauen ist Unsinn. Aber wenn wir in Europa uns neuen Technologien öffnen und nicht die Risiken, sondern mehr die Chancen sehen, dann ist das eine echte Chance.

Eine andere Frage ist die Refinanzierung der bereits gesetzten Maßnahmen. Sind Sie etwa für eine Erbschaftsteuer?

Ich glaube hier gibt es zwei große Blöcke. Das eine ist, Steuern dort abgreifen, wo halt die Menge der Steuern ist, das ist bei der Einkommens- und der Mehrwertsteuer, meinetwegen auch bei der Gewinnsteuer. Ich glaube die Erbschaftssteuer ist so ein kleiner Teil, das ist eher ein politischer Luftballon, ich glaube nicht, dass das de facto sehr viel bringt – ich habe die Zahlen aber nicht studiert. Und das zweite Thema ist sparen. Gott sei Dank haben wir da in den letzten Jahren einen relativ guten Job gemacht und haben jetzt ein bisschen Luft.

Wie kann die Refinanzierung auf europäische Ebene gelingen?

Wir brauchen in Europa sicher ein klares Zeichen der Solidarität. Die Starken müssen die Schwachen unterstützen, das ist in jeder Gesellschaft so und in der europäischen Gesellschaft muss das auch passieren, ansonsten sehe ich schwarz für die Idee Europa. Es wird einen Geldtransfer von den reicheren Nationen, zu denen auch Österreich gehört, zu den ärmeren Nationen geben müssen.