Thyssenkrupp: Aufstieg und Niedergang einer Industrie-Ikone

2011 - 2013

Jänner 2011 - Der ehemalige Siemens-Manager Heinrich Hiesinger übernimmt den Chefposten von Ekkehard Schulz.

Bilanzjahr 2010/11 - Das US-Stahlgeschäft entwickelt sich zum Desaster. Die Sparte fährt einen operativen Verlust von 3,1 Mrd. Euro ein.

2011/12 - Thyssenkrupp lagert das Edelstahlgeschäft mit der Weltmarke Nirosta in die Tochter Inoxum aus und stößt diese an Outokumpu ab. Die Transaktion im Volumen von 2,7 Mrd. Euro muss später teilweise rückabgewickelt werden.

Geschäftsjahr 2011/12 - Thyssenkrupp schreibt 3,6 Mrd. Euro auf Steel Americas ab. Der Konzern fährt einen Verlust von 4,7 Mrd. Euro ein. Die Dividende fällt erstmals aus.

2013 - 2017

30. Juli 2013 - Im Alter von 99 Jahren stirbt Konzern-Patriarch Berthold Beitz. Die Uni-Rektorin Ursula Gather rückt an die Spitze der Krupp-Stiftung, die heute noch mit rund 21 Prozent der größte Einzelaktionär des Konzerns ist.

25. September 2013 - Der schwedische Finanzinvestor Cevian meldet, 5,2 Prozent der Anteile des Konzerns erworben zu haben.

November 2013 - Das US-Flachstahlwerk-Stahlwerk wird für gut eine Milliarde Euro an ArcelorMittal und Nippon Steel verkauft.

März 2014 - Cevian hält 15,1 Prozent der Anteile. Derzeit sollen es rund 18 Prozent sein.

Februar 2017 - Mit dem Verkauf des verlustreichen Stahlwerks in Brasilien für 1,5 Mrd. Euro an Ternium beendet der Konzern das Stahlabenteuer in Amerika. Nach Abzug der Verkaufserlöse für die Werke in Brasilien und den USA verbleibt unter dem Strich ein Verlust von rund 8 Mrd. Euro.