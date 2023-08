Rewe-Konzern widerspricht SPÖ-Chef: "Geben Preissenkungen weiter"

SPÖ-Chef Andreas Babler hat die Bundesregierung in der Vorwoche für ihre Maßnahmen gegen die Teuerung scharf kritisiert. Konkret nannte er in einem Interview mit Puls24 deren Lebensmittelgipfel von Anfang Mai: "Was hat dieser Lebensmittelgipfel damals ergeben? Null. Nada. Show. Drei Interviews nachher, kein einziges Lebensmittel ist billiger geworden", sagte Babler.

Nun reagiert der Rewe-Konzern (Billa, Rewe, Bipa). "Die Aussage können wir nicht nachvollziehen. Alleine bei Billa haben wir beispielsweise seit Jahresbeginn bereits über 700 Artikel preisgesenkt", heißt es auf KURIER-Anfrage. "Das haben wir auch öffentlich sehr stark kommuniziert, weil eine einfache, klare und starke Preis- und Aktionspolitik für uns ein wichtiger Pfeiler ist."