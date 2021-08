Rewe-Chef zu Lebenmittelpreisen: "Wehre mich gegen diese Angstmacherei"

Ein Mix aus steigenden Preisen für Agrarrohstoffe, Verpackungsmaterial und Transport wird die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben, so das Ergebnis einer Studie, die das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) vorige Woche präsentiert hat. Für Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe-International (Billa, Billa Plus, Adeg, Bipa), ist das nicht nachvollziehbar. „Ich sehe keine Welle von Preiserhöhungen kommen und wehre mich vehement gegen diese Angstmacherei“, sagt er am Dienstag am Rande eines Pressegesprächs.

In seinem Konzern seien die Preise zuletzt sogar gesunken. Hasraszti: „Wir liegen weit unter dem Niveau von April. Das wird die Wirtschaftsforscher vielleicht wundern, uns jedoch nicht.“ Schließlich habe der Konzern beschlossen, die Kurantpreise – also die regulären Regalpreise – für 2.500 Artikel nach unten zu schrauben. Im Gegenzug gibt es neuerdings weniger Aktionen. Die Leute würden verlässliche Preise und kein Lotto-Spiel an der Supermarkt-Kassa wollen, bei dem unklar ist, auf welches Produkt sie wirklich Prozente bekommen.

Apropos Preise.

Die Preisverhandlungen mit den großen Molkereien hat der Rewe-Konzern am vergangenen Freitag abgeschlossen. Das Ergebnis will Haraszti nicht kommentieren, auch nicht, ob die durchgesetzten Preiserhöhungen der Industrie auf die Regalpreise durchschlagen werden. Sprich, ob sie an die Konsumenten weitergegeben werden.