Halbjahresbilanz: Handel verkauft mehr als vor der Krise

Die Händler sind heuer mit einem Lockdown ins Jahr gestartet. Zur Erinnerung: Erst mit 8. Februar durften wieder alle Geschäfte öffnen (ehe sie in Ostösterreich im April wieder geschlossen waren). Dennoch meldet die Branche für das erste Halbjahr ein Umsatzplus. Zugegeben, gegenüber dem Corona-Jahr 2020 ist das nicht so schwer. Aber die Umsätze im Einzelhandel lagen auch deutlich über dem Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019.

Von Feierlaune ist vielerorts dennoch keine Spur. So hinken die Umsätze im Schuhhandel noch immer 25 Prozent hinter dem Vorkrisenniveau hinterher, im Modehandel um 22 Prozent. Getragen wird das Plus der gesamten Einzelhandels nämlich von Supermärkten, Diskontern und Drogerien. Diese haben in der Pandemie davon profitiert, dass die Lokale und viele andere Geschäfte über Wochen und Monate hinweg geschlossen hatten. Ebenfalls auf der Gewinnerseite stehen Baumärkte oder Elektronikhändler, haben doch viele in die eigenen vier Wände und ins Homeoffice investiert.