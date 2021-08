Molkerei-Chef prangert an: "Bio wird quer durch das Land gekarrt"

Und was passiert mit der angelieferten Milch?

Wir verkaufen sie an Vorlieferanten für Baby-Nahrung und an Bio-Käsereien, die zu wenig Rohstoff haben.

NÖM macht 45 Prozent vom Umsatz im Ausland, vor allem in Italien. Haben die Italiener keine eigene Milch?

Italien hat ein jährliches Milchdefizit von 1,3 Milliarden Kilogramm. Ihre eigene Milchproduktion reicht nicht für die Menge, die sie zur Parmesan-Herstellung – ein weltweiter Exportschlager der Italiener – benötigen. Es gab Zeiten, zu denen italienischer Mozzarella mit Milch aus Niederösterreich produziert wurde. Mittlerweile liefern Österreich und auch die NÖM aber immer mehr verarbeitete Produkte nach Italien – womit mehr Wertschöpfung im eigenen Land bleibt.

Wie ist das Geschäft in Italien in Pandemie-Zeiten gelaufen?

In Italien waren die Lockdowns ja viel strenger als bei uns, man durfte seinen Heimatort oft gar nicht verlassen. Eingekauft wurde dann im kleinen Geschäft im Ort, nicht mehr im Hypermarkt am Stadtrand, zu dem man nicht mehr fahren durfte. Davon haben wir und unsere Abnehmer profitiert. NÖM ist mittlerweile in Italien die Nummer zwei hinter Parmalat am Milchmarkt. Wir liefern bis Sizilien, wo sie im Durchschnitt 43 NÖM-Artikel in einem Supermarkt finden. In Italien sind wir schon drei Mal so groß wie Danone. Das war ein großer Schritt und ein Riesen-Investment, das glücklicherweise aufgegangen ist und die Eigentümer mit viel Engagement und unternehmerischen Spürsinn mitgetragen haben.