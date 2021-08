Freiwillige Preiserhöhung: St. Pöltner Kaufmann als Vorbild für Großhandel

„Vielleicht können wir im Kleinen damit bewirken, dass der gesamte Handel die momentane Milchpreis-Diskussion für unsere Bauern zu einem positiven Ende bringt“, so Mohr über seine persönliche Entscheidung. Auswirkungen auf den Kunden haben die zusätzlichen zehn Prozent aber keine, der Preis im Regal bleibt beim Alten.

"Gemeinsames Zeichen"

Milchproduzenten und Molkereibetreiber Hannes Hiegesberger freut das Entgegenkommen von Vertriebspartner Mohr sehr. „Damit setzen wir ein gemeinsames Zeichen“, so Hiegesberger. Vereinbarungen in dieser Art und Weise hätte er mit anderen Vertriebspartnern des Großhandels bisher nicht, hält dies in Zukunft aber für unumgänglich.