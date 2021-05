Landarbeiterkammer NÖ will für Erntehelfer attraktiver werden

Um diesen Trend entgegenzuwirken, setzt man seitens der Landarbeiterkammer NÖ alles daran, attraktivere Arbeitsbedingungen für temporäre Arbeiter und Arbeiterinnen zu schaffen.

Neues Gesetz soll ganzjährige Beschäftigung ermöglichen

Einige Meilensteine hätte man bereits erreicht, jeißt es. "Einerseits konnten wir den Mindestlohn von 1.500 Euro für Beschäftigte in bäuerlichen Betrieben durchsetzen", so Freistätter, "Andererseits wird am 1. Juli ein neues bundesweites Landarbeitergesetz in Kraft treten, das mehreren Landwirten ermöglicht,gemeinsam einen Dienstnehmer anzustellen. So soll die Attraktivität gesteigert werden, ganzjährige Jobs in der Branche zu schaffen."

Weiters setze man seitens der Kammer auch auf Information und Aufklärung der Arbeiter und stelle so beispielsweise Informationen zu Unterbringungen und dem Kollektivvertrag in 13 Sprachen zur Verfügung. Ziel sei es in die Aus- und Weiterbildung der Arbeiter zu investieren, um somit qualitative Fachkräfte beschäftigen zu können.

Lob aus Parteireihen

Entwicklungen, die seitens der ÖVP NÖ auf Lob stoßen: "Die Landarbeiterkammer ist eine Interessensvertretung, die im Arbeitsrecht viel erreichen konnte und heute auch unmittelbar ihre Mitglieder unterstützt", sagt Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. "Von bis zu 70-prozentiger Förderung bei beruflicher Weiterbildung, bis zu Unterstützungen im Katastrophenfall bieten sie ein engmaschiges und breites Angebot. Wie in anderen Bereichen ist auch in dieser Branche die berufliche Qualifikation das Um und Auf.“