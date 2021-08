Preisfrage Qualität

Dennoch starren alle auf den Preis. Der ist auch der Grund, warum geschätzte 50 Prozent der in Österreich verspeisten Kalbsschnitzel von Tieren stammen, die in Industrieställen jenseits der Landesgrenzen gemästet wurden, etwa in den Niederlanden. Die Tierwohlstandards dort kennt man in der Regel nur vom Wegschauen. Genauso wie man lieber nicht nachfragt, unter welchen Bedingungen das Bio-Gemüse „Made in China“ produziert wurde und welchen -Fußabdruck es auf seiner Reise über die halbe Erdkugel hinterlässt.