Coronakrise: Bauern und Molkereien massiv unter Druck

Die verordnete Schließung der Tourismus- und Gastrobetriebe sowie Großküchen hat bei den heimischen Molkereien zu einem beträchtlichen Umsatzausfall geführt.

Zusätzlich ist EU-weit der Milchpreis aufgrund des Überangebots in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Billa und Merkur haben gestern den österreichischen Molkereien und Milchbauern einen unveränderten Einkaufspreis zugesichert.

"Die Ankündigung eines namhaften Handelsunternehmens für die nächsten Wochen keine Preisabsenkungen bei den Einkaufspreisen für Milchprodukte vorzunehmen, wird als wichtiger Schritt zur Stabilisierung der Einkommen der Milchbauern und zur Bewältigung der Auswirkungen der Coronakrise begrüßt", so der Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter und Chef der Kärntnermilch, Helmut Petschar, am Mittwoch in einer Aussendung.