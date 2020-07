Rekord bei österreichischen Patenten

Am meisten Patentanmeldungen hat 2019 der sogenannte Antriebsstrangentwickler AVL List eingereicht, in Summe 169. Das Unternehmen ist damit zum achten Mal in Folge Österreichs „Patentkaiser“. Dahinter folgen die Julius Blum GmbH (79), Engel Austria (37), die TU Wien (28) und Trumpf Maschinen(26).