Regierungskrise: Jetzt droht ein Jahr Reformstau

Diese Vorhaben sind jetzt auf Eis gelegt

In der Warteschleife: Die Palette reicht von Teilen der Steuerreform bis zum Arbeitslosengeld neu.

Die Liste wirtschaftlich relevanter Gesetzesvorhaben mit nunmehr ungewissem Schicksal ist umfangreich – allen voran die Steuerreform. So sollten ab dem kommenden Jahr die Sozialversicherungsbeiträge für Kleinverdiener gesenkt werden, ab 2021 sollte dann die Lohnsteuer reduziert werden. Für die Unternehmen hängt die schrittweise Senkung der Körperschaftsteuer (KÖSt) in der Luft. Auch die Digitalsteuer ist noch nicht beschlossen.

Die Anhebung der Mindestpension bei langen Versicherungszeiten ist ebenso in der Schwebe. Ebenso die Reform der Pflege. Was aus dem Arbeitslosengeld neu wird, in dem die Notstandshilfe aufgehen sollte, ist auch völlig offen.

Dazu kommt, dass es kein reguläres Budget für 2020 geben wird. Die Budgetrede von ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger war für den 15. Oktober angekündigt. Nichts wird es auch mit den Einsparungen auf der Gegenfinanzierungsseite. Mit welchen Ministern sollte Löger jetzt darüber verhandeln?

Geld für die Forschung

Offen ist das Forschungsfinanzierungsgesetz, das künftig die Forschungsgelder über die gesamte Regierungsperiode sicherstellen sollte. Forschung muss langfristig finanziert werden, derzeit wird jedes Jahr neu im Budget verhandelt.

Wegen der Regierungskrise wackelt auch das geplante Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG). Die Begutachtungsfrist endete erst vor Kurzem. Das WGG ist noch nicht einmal durch den Ministerrat. Türkis-Blau wollte die Bildung von Wohnungseigentum für die Mieter beschleunigen und Spekulantentum einen Riegel vorschieben.

Vor dem Sommer sollte auch die Neuregelung der Ökostromförderung (konkret das Erneuerbaren Ausbau Gesetz, EAG) in die Begutachtung gehen.

Ebenfalls noch nicht beschlossen ist das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz für die Beschleunigung von kleineren Projekten sowie die Verankerung der Wirtschaft als Staatszielbestimmung in der Verfassung.

Offen ist die Reform der Rot-Weiß-Rot-Card für den Zuzug von Fachkräften. Vor allem für Wiens Taxler wichtig wäre das geplante Gelegenheitsverkehrsgesetz, das die Bestimmungen für Uber regelt.

Umbau der Finanzmarktaufsicht

Nicht absehbar ist momentan, was mit der Reform der Bankenaufsicht geschieht. Diese sollte ja künftig in die Finanzmarktaufsicht (FMA) integriert werden. Die Begutachtungsfrist ist abgelaufen, die notwendigen zahlreichen Novellierungen sind aber noch nicht im Parlament. In der Begutachtung hatten ÖGB, AK, die Betriebsräte von Notenbank und FMA und das Land Burgenland die Reform strikt abgelehnt.

Offen ist überdies, was mit dem FMA-Vorstand passiert. Die Regierung wollte den Zweier- auf einen Allein-Vorstand reduzieren. Was sogar bei Bankern für viel Kritik sorgt. SPÖ-Mann Helmut Ettl sollte in die Nationalbank zurückgehen, ÖVP-Vorstand Klaus Kumpfmüller würde bleiben.