Regierung will bei Lebensmitteln mehr Preistransparenz

Die Inflation ist in vielen Ländern der Eurozone, so auch in Österreich, im April überraschend deutlich wieder gestiegen. Die Bundesregierung gerät damit in Zugzwang. Nächste Woche soll daher eine Gesprächsrunde „mit führenden Ökonomen“ stattfinden, sagte Wirtschaftsminister Martin Kocher bei einem Hintergrundgespräch am Donnerstag. „Ziel ist die Stärkung der Preistransparenz.“

Geschehen könnte dies über eine Internetseite ähnlich wie jene, die seit Jahren für Treibstoffpreise existiert. „Aber es ist nicht so einfach wie bei Sprit“, gabKocher zu bedenken. „Es gibt unterschiedliche Marken und Qualitäten.“ Das könnte ein Hebel sein, damit der Rückgang der Erzeugerpreise an die Konsumenten weiter gegeben werde. „Wir müssen schauen, dass der Wettbewerb in Österreich funktioniert.“