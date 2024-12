Mehr Steuern sind der falsche Weg

Welche Parteien auch immer in der nächsten Bundesregierung vertreten sind, einen Beliebtheitswettbewerb werden sie nicht gewinnen können. Denn die Einschnitte werden hart ausfallen müssen, um die von Schwarz-Grün verursachte Budgetmisere in den Griff zu kriegen. Dabei darf aber nicht mit der Brechstange vorgegangen werden, um das mickrige Wachstum, das prophezeit wird, nicht von vornherein abzuwürgen.

Steuererhöhungen oder auch neue Steuern sind zu erwarten. Was angesichts der schon dritthöchsten Steuer- und Abgabenquote in der EU der völlig falsche Zugang ist. Etwa jede Erhöhung beim Autofahren schlägt sich auf Transportkosten durch, was wiederum Waren und Dienstleistungen verteuert und die Inflation, eben erst in den Griff bekommen, wieder anheizt.