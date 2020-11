Regierung spannt Rettungsschirm für Lockdown-Opfer

Die Bundesregierung versucht mit staatlichen Beihilfen in Milliardenhöhe möglichst viele Unternehmen und Arbeitsplätze durch die Corona-Krise und den aktuellen Lockdown zu bringen.

Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Gernot Blümel präsentierten dazu am Montag die Details der an und für sich bereits bekannten Instrumente „Fixkostenzuschuss II“ und „erweiterter Umsatzersatz“.

Die Neuigkeiten vorweg:

Antrag ab sofort

Die rechtliche Basis steht, die Internet-Formulare wurden adaptiert, die neuen Hilfen können deshalb seit Montag via Finanz-Online beantragt werden.

Breite Berechnungsbasis

Der Fixkostenzuschuss II ist für Betriebe wesentlich attraktiver als sein Vorgänger im Frühjahr. Dies deshalb, weil jetzt deutlich mehr Kostenbestandteile (teilweise auch Personalkosten) von der Finanz akzeptiert werden.

Staffelung im Handel

Und im Handel ist jetzt fix, welche Teil-Branchen mit 20, 40 oder 60 Prozent Umsatzersatz rechnen dürfen. Während die geschlossenen körpernahen Dienstleister wie Friseure oder Masseure 80 Prozent Umsatzersatz für den Zeitraum des Lockdowns bekommen, wird im Handel auf Basis von drei Kriterien entschieden, welches Geschäft wie viel Geld bekommt: Rohertrag der jeweiligen Branche, mögliche Nachholeffekte nach Ende des Lockdowns, sowie die Verderblichkeit und Saisonalität der Waren. Doppelt gewichtet wird als wichtigster Faktor der Rohertrag, also wenn man so will die Marge des Händlers.

60 Prozent Ersatz So kommt es, dass beispielsweise ein Blumengeschäft, das seine Ware im Lockdown entsorgen muss und nicht aufheben kann, einen Umsatzersatz von 60 Prozent bekommt. Dieser Ersatz gilt aber auch für Geschäfte, die Schuhe, Taschen, Lederwaren oder Bekleidung verkaufen. Auch dort ist die herbstware im Dezember vielfach nicht mehr verkäuflich bzw. ist der Rohertrag gering.

40 Prozent Ersatz Unternehmen aus den Branchen Metallwaren, Baubedarf, Sportartikel, Bücher und Zeitschriften, Vorhänge, Teppiche oder Tapeten erhalten laut Finanzministerium 40 Prozent ihres im Lockdown eingebüßten Umsatzes.

20 Prozent Ersatz Wenn im Lockdown kaum ein Wertverlust der Ware eintritt, wie im Möbelhandel, gibt es nur 20 Prozent. Das gilt auch für Geschäfte mit Haushaltsgeräten oder etwa den Kfz-Handel, weil dessen Kunden die Anschaffung eines neuen Autos relativ leicht auf die Zeit nach dem Lockdown verschieben und sich der Umsatzentfall daher in Grenzen halten müsste.