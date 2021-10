Regierung arbeitet an 3-G-Regel am Arbeitsplatz

Informationen der Zeit im Bild zufolge plant die Bundesregierung die Einführung einer 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz. Wer keinen entsprechenden Nachweis vorweisen kann, sollen ohne Entgelt freigestellt werden können. Auch Kündigungen sollen deswegen möglich sein.

Ein Verordnungsentwurf des Gesundheitsministeriums sehe vor, dass „Arbeitnehmer, Inhaber und Betreiber“ Arbeitsorte, „an denen ein unmittelbarer physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen werden kann“ nur betreten dürften, wenn sie über einen 3-G-Nachweis verfügen.

Betroffen wären demnach nicht nur Jobs mit Kundenkontakt, sondern auch solche, an denen ein Zusammentreffen mit Kollegen möglich ist, also etwa in Büros oder Industriebetrieben. Nicht betroffen wären hingegen Beschäftigte, die bei der Arbeit alleine sind.