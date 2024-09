RBI verkauft weißrussische Tochter an Bank aus den Emiraten

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat heute eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Anteils von 87,74 Prozent an der Priorbank JSC und deren Tochtergesellschaften an Soven 1 Holding Limited unterzeichnet und damit die Verhandlungen abgeschlossen, die am 14. Februar offiziell angekündigt worden waren. Das teilte die RBI am Freitag in einer Aussendung mit. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und eines erfolgreichen Closings, das die Bank im vierten Quartal 2024 erwartet.