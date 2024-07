RBI arbeitet weiter am Russland-Ausstieg

Die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) legte um Dienstagnachmittag um 4,31 Prozent auf 18,40 Euro zu. Denn die RBI (45.000 Mitarbeiter, 18,6 Millionen Kunden) hat im ersten Halbjahr 2024 einen schönen Gewinn eingefahren. Das Konzernergebnis stieg um 7,3 Prozent auf 1,324 Milliarden Euro. Aber die Abwertung des russischen Rubel hatte negative Auswirkungen auf das Ergebnis. Zieht man das Ergebnis von Russland und Belarus ab, beträgt das Ergebnis 604 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung um 21 Prozent zum Vergleichszeitraum 2023.

„Mit der Entwicklung des Konzernergebnissen können wir sehr zufrieden sein“, sagte RBI-Vorstandschef Johann Strobl am Dienstag. „Im Einklang mit den Vorgaben der EZB beschleunigen wir die Reduzierung des Geschäftsvolumens in Russland. Parallel arbeiten wir weiterhin an einem Verkauf der Raiffeisenbank Russland.“ Laut Strobl ist ein Teilverkauf von 60 Prozent an der RBI-Tochter in Russland das wahrscheinlichste Szenario. „Die Basisannahme ist, dass wir 40 Prozent behalten müssen“, sagte Strobl. Solange der Teil-Ausstieg noch nicht fix ist, will die RBI ihr Kredit-Geschäft in Russland um mehr als die Hälfte bis 2026 reduzieren. So sei das Kreditvolumen in Russland bereits um fast die Hälfte auf 5,8 Milliarden Euro reduziert worden.

Auch das Geschäft mit anderen Banken verringert die Bank in Russland weiter ein. Nur noch Banken, die einen westlichen Mutterkonzern haben, dürfen Einlagen bei der Raiffeisen Russland tätigen.