Rückschlag für RBI in Russland: Wie es weitergehen könnte

Nachdem ein russisches Gericht den Verkauf der Russland-Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI) am Donnerstag de facto blockierte, setzte es für die Aktien der Bank am Freitag kräftige Kursverluste.

Mit der Entscheidung des Gerichts verlängere sich die schwierige Situation, in der sich die RBI mit ihrer Russlandtochter befinde, sagt Wifo-Bankenexperte Thomas Url . Die RBI müsse jetzt, wie von der EZB gefordert, den Geschäftsumfang in Russland weiter zurückfahren. Die Russland-Tochter zu verkaufen sei aber noch einmal ein Stück schwieriger geworden.

Schadenersatzklage

Denn Rasperia Trading, das die Anteile an der russischen Tochter im Tausch gegen ursprünglich dem russischen Oligarchen Deripaska gehörende Anteile an der Strabag übernehmen sollte, hatte deshalb ein Gerichtsverfahren gegen die Strabag und die russische RBI-Tochter eingereicht und Schadenersatz in Höhe von 1,9 Mrd. Euro gefordert. Das Geld soll bei der russischen RBI-Tochter eingetrieben werden, deren Verkauf deshalb vorläufig untersagt wurde.

Der AO Raiffeisenbank, so die Bezeichnung der russischen RBI-Tochter, werde in der Klage kein Fehlverhalten vorgeworfen, betont die RBI in ihrer Aussendung vom Donnerstag. Die Strabag teilte am Freitag mit, dass sie mit "keinen wirtschaftlichen Auswirkungen" auf den Baukonzern aufgrund der Rasperia-Klage rechne.

Rechtliche Mittel angekündigt

Die RBI kündigte an, mit allen rechtlichen Mitteln gegen die Gerichtsentscheidung vorgehen zu wollen. Die Bank hatte zuletzt signalisiert, dass es Interssenten an der Russland-Tochter gebe. Die dürften aus Nicht-Boykottländern, etwa der Türkei oder Saudi Arabien, kommen, vermuten Marktbeobachter. Zuletzt hieß es, dass ein Teilverkauf von 60 Prozent das wahrscheinlichste Szenario sei.