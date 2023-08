RBI schreibt weiterhin gute Gewinne in Russland

Beide Optionen - sowohl ein Verkauf als auch eine Abspaltung des Geschäfts in Russland - sind mit hohen bürokratischen Hürden verbunden und nehmen in ihrer Umsetzung viel Zeit in Anspruch, wie das Management in den vergangenen Monaten mehrmals betont hatte.

Bei einem Verkauf bräuchte es einen nicht-sanktionierten Käufer und die Zustimmung des russischen Präsidenten Wladimir Putin müsste eingeholt werden.

Bis es zu einer Lösung kommt, wird das Geschäft weiter zurückgeschraubt.