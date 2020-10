RBI erwartet Mitte 2021 Konjunkturschub

In Österreich werde die wirtschaftliche Entwicklung je nach Bundesland sehr unterschiedlich sein. Es gebe ein Ost-West-Gefälle, besonders betroffen sei heuer etwa Tirol. Vor-Corona-Stände werden erst Anfang 2023 wieder erreicht werden, erwartet Brezinschek. Mit Blick auf die Branchen konnten sich Kommunikation, IT, Öffentliche Verwaltung aber auch Landwirtschaft und Bau etwas abkoppeln und zum Teil auch profitieren.

Globaler Wettbewerb

Die EZB ist derzeit mit voller Kanne unterwegs, so Brezinschek. Finanz- und Liquiditätskrisen seien daher so gut wie ausgeschlossen, Unternehmen würden so auch durch die harten Wintermonate kommen. Bedenklich sei allerdings die Finanzierung des 750-Mrd.-Euro-Programms der EU. Dabei sollte man nicht auf neue Steuern setzen, so Brezinschek. "Dann sind wir am falschen Dampfer." Europa dürfe nicht Hochburg der Regularien und Auflagen sein, sondern sollte unternehmerische Tätigkeit soweit wie möglich fördern - auch, um Wertschöpfungsketten wieder nach Europa zu holen.

Es seien aber nicht nur die Steuern alleine, Investitionen in Technologie, Klimaschutz, Digitalisierung oder Infrastruktur müssten auch schneller umgesetzt werden. Man müsse Rechtsgrundlagen so vereinfachen, dass es nicht zu jahrzehntelangen Verfahren kommt, "dann sind wir in Europa auch wieder wettbewerbsfähig." Zudem sollte Europa technologieneutral agieren. Es sei auch Aufgabe der Politik, eine neue Unternehmensgründungswelle in Gang zu setzen und eigenkapitalbasierte Start-ups aufzustellen.