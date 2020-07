Rattenplage in Kühlhaus - Tönnies-Fleisch womöglich betroffen

Eine sehr große Rattenpopulation ortete das Verwaltungsgericht Osnabrück laut Berichten des „Spiegel“ und der „FAZ“, die sich auf einen Artikel des „Haller Kreisblattes“ beziehen. Konkret geht es um ein Kühlhaus in Dissen in der Nähe von Gütersloh, in dessen angrenzenden Anlagen laut den Medienberichten auch Fleisch der Tönnis-Gruppe gelagert haben soll.

Im Juni hatten die Behörden dem Fleischverarbeiter, der dort tätig war, den Betrieb wegen mangelnder Hygiene untersagt. Es handelt sich um ein Kühlhaus der Nagel Transthermos GmbH, einer Tochter des Logistikunternehmens Nagel Group.

Laut den Medienberichten hat die LVD Fleisch GmbH Dissen Fleisch in einem Teil der Anlage Fleisch verarbeitet und dabei seien möglicherweise Vorschriften verletzt und Hygienestandards nicht eingehalten worden.