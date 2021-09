Raiffeisenbank Wien will mit Regionalität punkten

Beim Besuch des KURIER im neuen Regionalzentrum in Wien Hietzing zeigt sich, dass vor allem höchster Wert auf Diskretion gelegt wird. Der Welcome Desk steht im Mittelpunkt, der Kassenbereich ist in den Hintergrund gerückt. Ebenso gibt es keinen Outdoor-Bankomaten. „Wir wollen die Menschen in die Filiale holen“, beschreibt Alina Brunner, Leiterin des Projekts Stadtbank, die weitere Idee dahinter. So könnten auch potenziell neue Kunden indirekt angesprochen werden.