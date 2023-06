Raiffeisen & Co.: EZB warnt Banken mit Russland-Geschäft

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt eindringlich vor steigenden Gefahren, die mit Geschäften der Banken in Russland verknüpft sind.

Die Reputations-, Rechts-, und Finanzrisiken, die mit Aktivitäten dort und in Belarus verbunden seien, hätten zugenommen, erklärte EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an Mitglieder des EU-Parlaments.

