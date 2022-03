Raiffeisen-Aufwand für Sberbank Europe könnte bis zu 335 Mio. Euro betragen

Der Aufwand für die gesicherten Einlagen der Sberbank Europe, der auf die Raiffeisen Gruppe entfällt, könnte sich auf bis zu 335 Mio. Euro belaufen. Laut dem Bankchef der Raiffeisen Bank International (RBI), Johann Strobl, besteht jedoch die Hoffnung, dass der "Schadensfall deutlich geringer sein wird", so Strobl im Rahmen der Hauptversammlung am Donnerstag. Als Konzern sei die RBI nur indirekt betroffen, "mit einem kleinen Teil aus der Bausparkasse", so Strobl weiter.