Pulker zu KV-Verhandlungen: "Zeit für Brief ans Christkind vorbei"

Zudem drängt die Gewerkschaft auf eine Erhöhung der Mindestlöhne. "Die Stubenfrau oder der Abwäscher oder Kollege im Service der nicht gelernt ist, verdient 1.620 Euro brutto. Für den erwarten wir uns in diesem Jahr eine Erhöhung auf 1.800 Euro brutto", so Tusch. Weiters fordert Tusch eine Einmalzahlung für alle Bediensteten in der Gastronomie und im Tourismus in der Höhe von 600 Euro.

"Die Kolleginnen und Kollegen stehen ganz stark unter einem finanziellen Druck. Sie arbeiten Vollzeit und können sich ihre Existenz aber gar nicht absichern", meint der Chefverhandler.

"Weihnachten ist vorbei"

"Es ist nicht die feine Art, über die Medien auszurichten, was man gerne hätte", sagt Mario Pulker, Chefverhandler der Arbeitgeber und Spartenobmann für Gastronomie, im Ö1-Morgenjournal. Für die Forderungen der Arbeitnehmer hat Pulker wenig Verständnis: "9,6 Prozent, da muss ich sagen, wir sind jetzt im Februar. Weihnachten ist vorbei. Die Zeit, wo man hier Briefe an das Christkind schreibt, gibt es nicht mehr. Da müssen wir bis nächstes Weihnachten warten."