Prozess Bank Austria gegen Linzer Oberbank: Erste Runde

Streit um Kapitalerhöhungen

Ferner wirft sie den 3-Banken vor, dass Kapitalerhöhungen der letzten Jahrzehnte nicht wirksam zustande gekommen seien, die untereinander verflochtenen Geldinstitute diese selbst finanziert hätten und, dass Geld im Kreis geschickt worden wäre. Daher wollte die Bank Austria eine Sonderprüfung in der Klagenfurter BKS und in der Innsbrucker BTV. Auch damit war man in den Regionalbanken-Jahreshauptversammlungen im Frühjahr abgeblitzt.