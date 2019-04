Was die UniCredit plötzlich von Oberbank, BKS und BTV will

.Ein Brief der UniCredit Bank Austria hat die Regionalbanken der 3-Banken-Gruppe, bestehend aus Oberbank, Bank für Kärnten und Steiermark (BKS) und Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV), überraschend in die harte Realität der internationalen Finanzwelt geholt: Plötzlich geht es nicht mehr um regionale Bankgeschäfte und Filialgründungen, sondern um Streit um Kontrolle und Übernahmen. Die UniCredit Bank Austria hält nämlich an jeder der drei Banken knapp weniger als 30 Prozent. Der Anteil hat historische Gründe. Er stammt von der Creditanstalt, die Ende der 1990er-Jahre von der Bank Austria geschluckt wurde, die später in der italienischen UniCredit aufging.

Mit weniger als 30 Prozent aber hat die UniCredit in der 3 Banken-Gruppe nichts zu sagen. Denn das Trio hat sich schon vor Jahren durch geschickte gegenseitige Beteiligungen gegen Übernahmen gewappnet. Die UniCredit steckt also in der Gruppe fest, denn verkäuflich ist so ein Anteil mit kaum Mitsprache eben nicht.