Casinos: Protokoll zeigt geheime Glücksspiel-Pläne von Türkis-Blau

In dem mit 30. Jänner 2019 datierten Papier heißt es: "Übernahme von LandesGSA (Landes-Glücksspielautomaten, Anm.) und Sportwetten in die Bundeskompetenz".

Derzeit vergeben die Länder Konzessionen für Sportwetten und Glücksspielautomaten. In vier Bundesländern sind die sogenannten einarmigen Banditen verboten. Doch wenn der Bund die Bewilligungen für Glücksspielautomaten vergeben könnte, wäre es dem Finanzministerium möglich, Automaten in sogenannten „Verbotsländern“ wie Wien zu bewilligen. So hätte die FPÖ eines jener Versprechen einlösen können, das laut Verdachtslage der Staatsanwaltschaft in der Causa Casino Teil eines "FPÖ-Novomatic-Deals" gewesen sein soll. Alle Betroffenen bestreiten sämtliche Vorwürfe.