Private Altersvorsorge: 37 Prozent legen Geld daheim auf die hohe Kante

Hohe Inflation

„Es ist eine unglaubliche Zahl in Zeiten der hohen Inflation“, sagt Uniqa-Vorstand Peter Eichler. Und WU-Professorin Bettina Fuhrmann fügt hinzu: „Das Sparbuch gilt als sicher, das haben alle in ihren Köpfen abgespeichert, auch das Bargeld fühlt sich sicher an, dass die Inflation einen Kaufkraftverlust bewirkt, ist vielen auch nicht bewusst.“

Sechs von zehn Österreichern sind außerdem der Ansicht, dass jeder für seinen finanzielle Vorsorge selbst verantwortlich ist. Auch geben fast zwei Drittel der Generation Z (16- bis 27-Jährige) an, „dass ihre finanzielle Vorsorge zumindest zu einem Teil von ihren Eltern übernommen wurde bzw. wird“. Bei rund der Hälfte der Befragten springen auch die Großeltern bei der Absicherung mit ein.