Macht Sparen wirklich glücklich?

„Ich war ein Shopping-Monster“, sagt Sylvia Sima über sich. Doch 2012 also lange vor dem Ausbruch der Pandemie und der Energiekrise hat die Inhaberin einer Marketing-Agentur und Mutter von drei erwachsenen Töchtern ihren persönlichen Kurs geändert. Denn all der Luxus hat auch zu einer inneren Leere geführt. Also hat sie sich von vielen Sachen getrennt, ihr Einfamilienhaus gegen eine Wohnung getauscht und die Freude am Sparen entdeckt. In der Corona-Pandemie hat sie dann ein Sachbuch mit 386 Tipps verfasst, wie man am besten Sparen und dabei glücklich sein kann. Im heutigen Daily Podcast spricht sie über ihre Motivation ihr Leben zu verändern und ihr Buch.