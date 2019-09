Preisvergleich: Das kosten Diesel-, Benzin- und Elektro-Autos im Monat

Elektrofahrzeuge können günstiger als Verbrenner sein

In Österreich sind Elektroautos mit 854 Euro pro Monat auf dem Papier deutlich teurer als Diesel- oder Benzin-Fahrzeuge. Dabei sind aber die zahlreichen staatlichen Förderungen noch nicht berücksichtigt. Wie jedoch Hessel Kaastra, Österreich Geschäftsführer von LeasePlan erklärt, können Elektroautos unter Berücksichtigung aller Förderungen und steuerlichen Vorteile von den Kosten "durchaus mithalten oder sogar günstiger“ sein. "In Österreich wird der Umstieg auf Elektromobilität in einem Ausmaß staatlich gefördert und subventioniert, wie in keinem anderen europäischen Land."