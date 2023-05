Preise für Gebrauchtwagen erholen sich schön langsam

Die Preise würden sich noch auf einem hohen Niveau befinden, so Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in Österreich. Auch wenn die Preise noch weiter fallen werden, würden sie jedoch nicht so schnell das Vorkrisenniveau erreichen, so Menches weiter.

Nach Fahrzeugtyp

Beim Blick auf die Fahrzeugsegmente zeigt sich eine einheitliche Entwicklung in Richtung Preisrückgang. So gibt die Mittelklasse beim Preis deutlich um 1,8 Prozent (Durchschnittspreis: 25.103 Euro) nach und auch Fahrzeuge der Kompaktklasse (20.290 Euro), Oberklasse (31.214 Euro) sowie Kleinwagen (16.097 Euro) verbilligen sich um bis zu 1,4 Prozent.

Wer sich im April für den Kauf eines Van oder eines Kleinbusses entschieden hat, zahlte mit durchschnittlich 25.117 Euro um 0,7 Prozent mehr als noch im März.