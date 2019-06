Preis-Vergleich: Wo es sich am günstigsten campen lässt

Der durchschnittliche Preis für eine Übernachtung am Camping-Platz variiert in Europa je nach Land zwischen 11 und 36 Euro: Das hat das deutsche Portal Camping.info mit Sitz in Berlin erhoben.

Österreich zählt demnach mit 29,28 Euro zu den eher teuren Destinationen - es landet auf Platz 6 von 39 europäischen Ländern. Noch höher sind die Kosten in der Schweiz mit mehr als 36 Euro, gefolgt von den beliebten Zielen Italien, Kroatien und Spanien.

Schnäppchenjäger mit Zelt oder Caravan dürfen politisch nicht wählerisch sein. Die günstigsten Campingplätze gibt es nämlich in Weißrussland zu finden, wo sich eine Nacht für zwei Personen um etwas mehr als 11 Euro ausgeht.