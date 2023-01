Porr: „Wir könnten 1.000 offene Stellen umgehend besetzen“

„Wir könnten 1.000 offene Stellen umgehend besetzen. so der Porr-Chef. Eine gezielte Migration könne Österreich nicht schaden. Hingegen werden hunderte Polen ausgebildet und in Deutschland und Norwegen eingesetzt. In Rumänien sind 130 Inder am Werk, mit denen habe man in Katar gute Erfahrung gemacht.

Was die Lieferketten betrifft, hat die Porr zahlreiche Ziele umgesetzt. „Wir versuchen lokale Partnerschaften zu machen und in der Region zu bestellen. Wir haben früher Stahl aus der Türkei genommen, und wenn wir heute in Rumänien und Bulgarien bauen, schauen wir, dass wir dort den Stahl bekommen“, sagt Strauss. Man spare so lange Transportwege. Und beim Hafen Wien hat sich die Porr auch eingekauft. „Wir haben eine ganze Mole übernommen und errichten ein Betonwerk, haben dort Hallen und Kräne“, sagt der Manager. „Wir können Zement entlang der Donau einkaufen und viele Dinge in Wien anlanden.“ Auch Stahlbauteile können per Schiff verschickt werden.