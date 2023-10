Plus 40 Prozent: Erste Group steigert Gewinn deutlich

Die Erste Group hat in den ersten neun Monaten 2023 den Nettogewinn um 40,2 Prozent auf 2,309 Mrd. Euro gesteigert. ZurĂŒckzufĂŒhren sei das auf das höhere Zinsumfeld, das gestiegene Kreditvolumen und auf ein besseres Handelsergebnis, teilte die Bank am Montag in einer Aussendung mit.

Da die Ökonomen fĂŒr die KernmĂ€rkte der Bank durchaus optimistisch seien, peilt die Erste Group fĂŒr heuer eine Dividende von 2,7 Euro je Aktie an - nach 1,90 Euro fĂŒr 2022.

➀ Mehr lesen: FĂŒhrungswechsel: Peter Bosek wird neuer CEO der Erste Group