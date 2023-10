Künstliche Intelligenz beantwortet bei Erste Bank Fragen zu Finanzthemen

"Wie viel von meinem Gehalt soll ich sparen?", "Wie viel Taschengeld bekommen 14-Jährige?" oder "Was muss ich bei einem Kredit beachten?": Fragen wie diese beantwortet ein auf Künstlicher Intelligenz basierter Chatbot, den die Erste Bank am Donnerstag präsentiert hat. Der Financial Health Prototype, der unter erstebank.ai abgerufen werden kann, sei ein Experiment, sagt Gerda Holzinger-Burgstaller, Chefin der Erste Bank Österreich: "Wir wollen ihn gemeinsam mit unseren Kunden weiterentwickeln."

Keine Aktien-Tipps

Der Chatbot sei kein Beratungstool, sondern solle Informationen zu finanziellen Themen bereitstellen und dabei helfen, das Finanzwissen zu steigern, so die Erste-Bank-Chefin. Spezifische Anlage- oder Aktien-Tipps gibt die künstliche Intelligenz nicht. Dazu wird an die Berater der Bank verwiesen.

Auskunft über einfache Serviceanfragen erteilt der Chatbot aber auch. Etwa wenn man wissen will, was zu tun ist, wenn man die Bankomatkarte verloren hat. Die Künstliche Intelligenz könne durchaus auch spielerisch genutzt werden, hieß es bei der Präsentation. So könne man sich etwa die Frage, wie man reich werden kann, auch in Gedichtform beantworten lassen.

