Pleitewelle: Kann dem Insolvenz-Entgelt-Fonds das Geld ausgehen?

204,3 Mio. Euro hat der von der IEF-Service GmbH verwaltete Fonds bis Ende September österreichweit heuer bereits ausbezahlt. Aber woher kommt das Geld und was passiert, wenn keine Mittel mehr vorhanden sein sollten? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Insolvenz-Entgelt-Fonds.

Was wird mit dem Geld abgegolten? Das Insolvenz-Entgelt umfasst laufende Löhne und Gehälter ebenso wie Überstundenzahlungen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld . Auch allfällige Kündigungsentschädigungen oder nicht konsumierte Urlaube werden abgegolten. Detaillierte Informationen, finden sich auf der Website der Arbeiterkammer (AK) .

Beiträgen der Arbeitgeber , sie sind Bestandteil der Lohnnebenkosten. Die Höhe des Zuschlags wird vom Arbeitsministerium per Verordnung festgelegt. Seit 1.1. 2022 beträgt sie 0,1 Prozent der Sozialversicherungs-Beitragsgrundlage. Bei einem Beitragssatz von 0,1 Prozent und einem Bruttogehalt von 2.500 Euro führt der Arbeitgeber überschlagsmäßig gerechnet 2,5 Euro für den Insolvenz-Entgelt-Fonds ab.

Wie lange dauert es, bis Betroffene das Geld erhalten?

Der gesetztliche Rahmen, innerhalb dessen der IEF Löhne und Gehälter an betroffene Mitarbeiter auszahlen muss, beträgt 6 Monate ab Antragstellung. In der Regel geht es aber schneller. Im Fall der KTM-Insolvenz rechnet die Arbeiterkammer Oberösterreich damit, dass Ende Jänner die Löhne und Gehälter für November und das Weihnachtsgeld auf die Konten der betroffenen Mitarbeiter überwiesen werden, wie die Leiterin der Insolvenzabteilung, Karoline Neumüller, dem KURIER sagt. Derzeit holt die AK die Vollmachten der betroffenen Mitarbeiter für das Einbringen der Anträge ein. Danach werden die Unterlagen mit den von KTM vermittelten Lohndaten abgeglichen. Ende nächster Woche sollen die Anträge an den Fonds übermittelt werden.

Was passiert, wenn dem IEF das Geld ausgeht?

Dieser Fall könne nicht eintreten, heißt es aus der IEF-Service Gmbh. Denn eine Regelung im Insolvenz-Entgeltsicherungssetz sieht vor, dass das zuständige Arbeitsministerium den Zuschlag erhöhen muss, "wenn der voraussichtliche Leistungsaufwand des laufenden Jahres oder des Folgejahres unter Berücksichtigung allfälliger Reserven und Kreditmöglichkeiten ... nicht gedeckt ist", wie es im §12 (3) des Gesetzes heißt.