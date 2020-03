Pleite eines Gastwirts mit drei bekannten Restaurants

Der Schuldner betreibt drei Restaurants, die Weinschenke St. Michael in Weißenkirchen in der Wachau, das Gasthaus zum Guten Hirten in Krems und das s' Mariandl in der Wiener Cobenzlgasse. Die Weinschenke brachte durchwegs positiven Ertrag. In der Hoffnung auf eine Verbesserung der Ertragslage wurden die anderen beiden Restaurants querfinanziert. Dazu kam eine Erkrankung des Inhabers.

Nun musste ihr Betreiber Josef Weber laut Creditreform den Weg zum Konkursgericht antreten. Die Schulden werden mit rund 300.000 Euro beziffert. Davon sind 80.000 Euro durch Pfandrechte auf einer Betriebsliegenschaft besichert. Rund 156.000 Euro betragen die Bankverbindlichkeiten. Beim Finanzamt sind rund 20.000 Euro offen und bei der Gesundheitskasse 9.500 Euro und bei der SVS 11.000 Euro

Das s. Mariandl wurde bereits Ende 2019 wegen Unwirtschaftlichkeit geschlossen, das Kremser Restaurant wurde mit 16. März geschlossen, aber der Verpachtungsvertrag wurde noch nicht gekündigt oder aufgelöst. Die Weinschenke ist wegen des Coronavirus geschlossen.

Die Weinschenke St. Michael soll wieder eröffnet werden. Den Gläubigern wird 20 Prozent Quote geboten.