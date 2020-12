Pkw-Neuzulassungen fallen auf 33-Jahres-Tief

Wobei bei der Porsche Holding das Minus „nur“ 22,2 Prozent betrug, sodass sich der Marktanteil von 34,9 auf 37,0 Prozent erhöhte. Damit hat der VW-Konzern in Österreich erstmals seit 2003 einen größeren Marktanteil als in Deutschland (36,5 Prozent). Rekordwerte gab es bei Skoda, Seat und Porsche und auch Audi konnte nach einigen mauen Jahren mit 0,7 Prozentpunkten wieder zulegen. Von den Top-10-Pkw-Modellen in Österreich kommen 8 aus dem VW-Konzern: Octavia, Golf, Polo und Fabia führen das Ranking an. Insgesamt verkaufte der Generalimporteur des VW-Konzerns in Österreich und weiteren 28 Ländern 653.300 Neufahrzeuge.