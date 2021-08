Pistolen-Produzent Glock erzielt neuen Rekord-Umsatz

Im Jänner 2020 wurde bekannt, dass die französische Armee 74.600 Stück des Glock-Modells 17 Generation 5 als Standardpistole ordert. Samt Munition, die der tschechische Hersteller Sellier & Bellot beisteuert, beträgt der Auftragswert 44 Millionen Euro. Im Jahr zuvor konnten die Österreicher einen Großauftrag der portugiesischen Armee an Land ziehen, welche die Glock 17 als neue Dienstwaffe einsetzt. Im September 2020 wurde bekannt, dass sich auch die US-Küstenwache für die Glock 19 fünfte Generation als neue Standard-Waffe erwärmt hat. Über die Stückzahl und Auftragshöhe wurden keine Angaben gemacht. Die US Coast Guard verfügt über 40.500 aktive Mitarbeiter. Glock soll den Auftrag innerhalb der ersten Monate 2021 erfüllt haben.

Kein Wunder also, dass die USA der wichtigste Markt für Glock sind. So zählen auch das FBI sowie die Police Departments von New York, Los Angeles und Chicago zu den Kunden. Aber auch in Asien scheint das Geschäfte zu brummen. Die Polizei in Singapur gab Ende Juni 2021 bekannt, dass sie ihre brasilianischen Taurus-Revolver durch die Glock-19-Pistolen ersetzen wird. Die Ferlacher sollen 6.000 Waffen liefern.