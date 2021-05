Pichowetz: "Ich sehe die Lage nicht so rosig wie Politiker"

Klingt nicht nach Aufbruchsstimmung …

Ich sehe die Lage nicht so rosig wie Politiker in den Abendnachrichten. Da redet Tourismusministerin Köstinger von einer Aufbruchsstimmung und im nächsten Beitrag geht’s um demnächst überlastete Intensivstationen. Ich weiß nicht, woher sie ihren Optimismus nimmt. Vielleicht aus den leeren Staatskassen. Anders kann ich mir die Öffnungen nicht erklären.

Wollen Sie überhaupt aufsperren?

Ich habe einen Wirtschaftsbetrieb mit 15 Mitarbeitern (Anm.: Schauspieler nicht mitgerechnet), der sich rechnen muss. Es ist Frühjahr, die Leute werden in die Gastgärten stürmen. Nicht in die Theater. Bestenfalls können Sommertheater funktionieren. Ich verstehe gar nicht, von welchem Licht am Ende des Tunnels die Politiker reden. Ich sehe keines.

Sie glauben, dass Sie in leeren Sälen spielen würden?

Die Leute brauchen einen negativen Test für den Friseur- und Kabarettbesuch. Dann sollen sie den Grünen Pass vorzeigen, mit Abstand und mit FFP2-Maske in der Vorstellung sitzen und beim Buffet bekommen sie nichts zu trinken. Wo bleibt denn da der Genuss? Wer soll sich das antun? Nur völlig Verblendete glauben, sie sperren die Tür auf und die Menschen strömen wieder herein. Dazu kommt: Wir leben von dem Geld, das den Leuten am Ende des Monats übrigbleibt. Das ist nicht mehr viel. Ich weiß noch nicht, ob ich für die paar Wochen aufsperre.