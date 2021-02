Gerald Pichowetz über seine Not-OPs, die Folgen und wie es mit ihm weitergeht

„Und was heutzutage den Jungen beigebracht wird, ist nicht mehr meine Welt vom Theater, damit fange ich gar nix mehr an. Ich schaue mir sehr gerne Abschlussprüfungen in den diversen Schauspielschulen an, um auch junge Leute zu finden. Die haben eine ganz andere mentale Einstellung zu dem Beruf. Und das ist auch gut so. Jede Zeit hat ihre Leute, hat ihr Dasein, aber ich bin nicht dazu da, um die Welt zu verbessern. Wenn ich das wollte, wäre ich in die Politik gegangen.“

