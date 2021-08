Die vier bisher in der EU zugelassenen Vakzine von Astra Zeneca, Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson sowie Moderna dürften schon bald Konkurrenz bekommen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO befinden sich derzeit 291 Impfstoffkandidaten in der Entwicklung. Davon werden bereits 107 in der klinischen Phase und damit unter Einbindung von Testpersonen erprobt, 184 befinden sich noch in der sogenannten präklinischen Testphase.

Impfspray

Drei Impfstoffkandidaten sollen mittels Impfspray verabreicht werden, was die Impfbereitschaft deutlich erhöhen könnte. Bei 15 Vakzinen ist eine Einmaldosis in Erprobung, bei 70 eine zweimalige und bei einem Impfstoffkandidaten eine dreimalige Dosis. Neben den bereits bekannten Vektor- und RNA-Technologie werden auch völlig neue erprobt, darunter Impfungen, die auf Protein Subunits oder auf DNA basieren.