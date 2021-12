Pfusch im Lockdown: Schlechtes Gewissen hält sich in Grenzen

Das im Vorjahr wegen der Corona-Krise stark gestiegene Pfusch-Volumen in Österreich ist heuer nicht mehr so stark weitergewachsen, dürfte aber den BIP-Anstieg übertreffen, schätzt der Linzer Ökonom Friedrich Schneider. Nach einem Plus im zweistelligen Prozentbereich im Jahr 2020 wird der Pfusch heuer wohl um 3,2 Prozent auf 27,8 Mrd. Euro zulegen, was 7,1 Prozent des prognostizierten BIP wären. Die Wirtschaftsleistung dürfte um 2,7 bis 3,0 Prozent wachsen, schätzt Schneider.

2020 war die Schattenwirtschaft vermutlich um 12,0 Prozent auf 26,9 Mrd. Euro geklettert, das waren 7,2 Prozent des offiziellen BIP und der höchste Pfusch-Anstieg seit 20 Jahren. Ursprünglich hatte Schneider für 2021 mit nur 1,1 Prozent Zuwachs beim Pfusch und einem BIP-Anteil von 6,9 Prozent gerechnet.

Die heuer vermutlich 7,1 Prozent des BIP stellen freilich den besten Wert in der gesamten EU dar. Nur die Niederlande und Luxemburg kommen mit 7,8 bzw. 8,4 Prozent unserem Land recht nahe. Schlusslichter sind Bulgarien mit 32 sowie Kroatien und Rumänien mit je 29 Prozent, der EU-Schnitt beträgt 17,4 Prozent.

Gemessen am BIP doch höher fällt die Schattenwirtschaft heuer in Österreich laut Schneider einerseits durch die wieder erstarkte Pandemie im Herbst mit dem damit verbundenen Lockdown aus, wodurch der begonnene Aufschwung dieses Jahr beeinträchtigt wird - wie stark, das sei aber schwer abschätzbar.