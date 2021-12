Tourismus: Ruf nach Schweizer Weg, Ärger über 22 Uhr Sperrstunde zu Silvester

Am 20. Dezember wieder die Pforten zu öffnen, sei für den Hotelbetrieb „quasi umsonst“. Schließlich hätte so kurz vor Weihnachten kaum jemand Zeit für einen Städtetrip. Auch was das Silvester-Geschäft angeht, bleibt sie skeptisch, obwohl ihre Stadthotels laut jetzigem Stand zu 80 Prozent gebucht sind. „Ich fürchte, dass Silvester ohne Silvesterpfad und mit einer Sperrstunde um 23 Uhr für Touristen nicht gerade attraktiv sein wird.“ Dann komme der Jänner und Februar, also zwei Monate mit traditionell wenig Geschäft in der Stadthotellerie.

Aus Sicht von Michaela Reitterer, Sprecherin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), wäre eine Lösung wie in der Schweiz auch für Österreich wünschenswert gewesen. Dort durften die Hotels auch in der vorigen Wintersaison offen halten, samt Gastronomie, allerdings nur für Hausgäste.