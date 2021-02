Pfusch blüht wie seit 20 Jahren nicht mehr

In Österreich wird übrigens offiziell so wenig gepfuscht wie in kaum einem anderen Land. Der Anteil der Schwarzarbeit liegt laut Statistik bei 6,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und damit weit unter dem EU-Durchschnitt von 18 Prozent. Am meisten Schwarzarbeiter sind demnach in Bulgarien (32,4 Prozent), Rumänien und Kroatien (rund 29 Prozent) am Werk. So gesehen ist die Bilanz der Österreicher vorbildhaft, zumindest auf dem Papier.