Lockdown-Bilanz: Welcher war der effektivste?

3. Lockdown: 26. Dezember bis 8. Februar

Der dritte Lockdown startete am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einer 7-Tages-Inzidenz von 149,44. Während man am 24. und 25. noch zehn Personen aus ebenso vielen Haushalten treffen durfte, galt ab dem 26. Dezember wieder erneut scharfe Ausgangsbeschränkungen. Es kam die sogenannte 1+1-Regel zu tragen. Ein Haushalt durfte eine Person oder umgekehrt treffen.

Der gesamte Handel musste erneut schließen. Offen halten dürfen seit dem 26. Dezember nur Betriebe, die wichtige Güter wie Lebensmittel, Hygieneartikel oder Medikamente verkaufen. Aber: Alle Betriebe dürfen zwischen 6 und 19 Uhr ein Abholservice (“Click & Collect”) einrichten.

Im Unterschied zu Friseuren oder Nagelstudios durften Dienstleister, die “nicht körpernah” sind, weiter offen halten. Dazu gehören bspw. Kfz-Werkstätten, Versicherungen oder Banken. Das Ende des dritten Lockdowns kommt am 8. Februar. Dass es in Österreich zu diesem Zeitpunkt eine 7-Tages-Inzidenz von rund 50 gibt, ist mehr als unwahrscheinlich.

Die Lockerungen kommen also, auch wenn die Infektionszahlen es eigentlich nicht hergeben. Aus diesem Grund ist die Lockerung auch eine mit Vorbehalt, wie Kanzler Kurz am gestrigen Montag erklärte. Sollten die Infektionszahlen wieder steigen und die 7-Tages-Inzidenz in Richtung 200 gehen, so werde es erneute Verschärfungen geben.