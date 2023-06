Pflanzliche "mlik" hat laut AGES eine "Irreführungseignung"

Dass Teile der Landwirtschaft wenig Freude mit Produkten haben, die statt Milch die Ackerfrucht Hafer enthalten, ist nicht neu und sorgte zuletzt im November des Vorjahres für Aufregung. Ein Werbespot der Tirol Werbung hatte einen Krampus zum Inhalt, der in seinen Latte Macchiato statt Kuhmilch Hafermilch will - und die Tiroler Kellnerin sich damit freundlich einverstanden zeigt. LK-Präsident Abg. Josef Hechenberger (ÖVP) bezeichnete dies gar als "Affront gegenüber der Tiroler Landwirtschaft", die Tirol Werbung ruderte dann zurück.

Laut Landwirtschaftsministerium wird Hafer hauptsächlich im Waldviertel angebaut und findet im Futtermittelbereich Verwendung. Es gibt aber in Österreich auch eine Qualitätshaferproduktion, die in der Lebensmittelindustrie beziehungsweise als spezielles Tierfutter in der Pferdehaltung verwendet wird. Auf rund 20.600 Hektar (1 Hektar sind 10.000 m2) wird Hafer in Österreich angebaut.