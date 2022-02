Pflanzenmilch im Check: Wie gesund sind sie wirklich?

Nicht nur Veganer und Menschen mit einer Milchunverträglichkeit mischen Pflanzendrinks wie Hafer- oder Sojamilch in ihren Kaffee. Für die junge Generation ist auch der Umweltschutz ein großes Thema: Ein Kilo Kuhmilch verbucht etwa 1,4 kg CO 2 -Äquivalente auf dem Treibhausgaskonto – ein Kilo Hafermilch hingegen nur 0,3 kg CO 2 -Äquivalente.

Das steigende Interesse hat die Ernährungswissenschafterinnen Sabine Bisovsky und Eva Unterberger (essenzielles.at) auf die Idee gebracht, die Pflanzendrinks einem Check zu unterziehen: Den niedrigsten Gehalt von Hülsenfrüchten, Getreide, Nüsse oder Ölsamen haben sie in Mandeldrinks gefunden, die nur 2,3 Prozent Mandeln enthalten.

Den höchsten Gehalt an wertgebender Zutat fanden sie bei Haferdrinks (bis 14 Prozent). In Bezug auf die Nährwerte gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Pflanzendrinks. Da sie weniger Fett als Kuhmilch enthalten, haben sie weniger Kalorien. In Bezug auf Eiweißgehalt kann es nur Soja mit der Kuhmilch aufnehmen.